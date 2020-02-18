{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство обсуждает расширение эксперимента по tax free

По словам замминистра финансов Алексея Сазанова, важно понять, какие финансовые последствия повлечет расширение эксперимента

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает вопрос об увеличении числа точек, где можно получить чеки tax free. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе пленарного заседания в Госдуме РФ.

"В правительстве действительно прорабатывается вопрос об увеличении числа точек, где будет возможно получение чеков tax free. Мы сейчас взвешиваем вопрос, какие финансовые последствия повлечет расширение эксперимента. В ближайшее время выступим с инициативой расширения эксперимента", - отметил Сазанов.

По его словам, возможны различные варианты расширения системы tax free. "Там разные есть варианты, возможно, например, убрать статус эксперимента, и любая точка сможет претендовать на вхождение в систему tax free, либо это будет по ограниченному перечню точек, в зависимости от финансовых последствий, соответственно, правительство будет принимать решение. Но расширение в какой-то форме точно произойдет", - сказал Сазанов.

Он добавил, что изменения могут быть предложены в рамках подготовки поправок ко второму чтению к законопроекту об электронных чеках в системе tax free. "Такой вариант возможен. Если будет отменен режим эксперимента и расширен на всю территорию Российской Федерации, то это, конечно, поправки в закон", - сказал замминистра.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит оформлять электронные чеки в системе tax free. С 1 января 2018 года Налоговый кодекс РФ позволяет иностранным гражданам вернуть НДС при вывозе за пределы ЕАЭС товаров, купленных в России. Возврат налога при этом допускается в отношении товаров, приобретенных только в особых магазинах на территориях, включенных в специальный правительственный перечень. Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Рыбопромышленники боятся массовых банкротств при переходе к аукционам на право ловли рыбы
Пересмотр договоров о закреплении квот приведет к дефолту многих предприятий, считает президент ВАРПЭ Герман Зверев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС