Правительство обсуждает расширение эксперимента по tax free

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ прорабатывает вопрос об увеличении числа точек, где можно получить чеки tax free. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов в ходе пленарного заседания в Госдуме РФ.

"В правительстве действительно прорабатывается вопрос об увеличении числа точек, где будет возможно получение чеков tax free. Мы сейчас взвешиваем вопрос, какие финансовые последствия повлечет расширение эксперимента. В ближайшее время выступим с инициативой расширения эксперимента", - отметил Сазанов.

По его словам, возможны различные варианты расширения системы tax free. "Там разные есть варианты, возможно, например, убрать статус эксперимента, и любая точка сможет претендовать на вхождение в систему tax free, либо это будет по ограниченному перечню точек, в зависимости от финансовых последствий, соответственно, правительство будет принимать решение. Но расширение в какой-то форме точно произойдет", - сказал Сазанов.

Он добавил, что изменения могут быть предложены в рамках подготовки поправок ко второму чтению к законопроекту об электронных чеках в системе tax free. "Такой вариант возможен. Если будет отменен режим эксперимента и расширен на всю территорию Российской Федерации, то это, конечно, поправки в закон", - сказал замминистра.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит оформлять электронные чеки в системе tax free. С 1 января 2018 года Налоговый кодекс РФ позволяет иностранным гражданам вернуть НДС при вывозе за пределы ЕАЭС товаров, купленных в России. Возврат налога при этом допускается в отношении товаров, приобретенных только в особых магазинах на территориях, включенных в специальный правительственный перечень. Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).