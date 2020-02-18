Авиакомпания "Азимут" планирует с 2021 г. базироваться в аэропорту Минвод

ПЯТИГОРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Азимут" планирует с 2021 года базироваться в аэропорту Минеральных Вод Ставропольского края, количество направлений из этого авиаузла будет увеличено в течение двух лет вдвое - до 16. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Во вторник было подписано соглашение о сотрудничестве в развитии пассажирских авиаперевозок на Ставрополье. "Документ предполагает расширение присутствия авиакомпании на Ставрополье. В частности, аэропорт Минеральные Воды в перспективе должен стать одним из базовых для "Азимута", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит расширить географию полетов, а также повысить ценовую конкуренцию между авиаперевозчиками.

"В настоящее время "Азимут" осуществляет полеты по восьми маршрутам из Минеральных Вод. В ближайшие два года мы планируем увеличить эту маршрутную сеть как минимум до 16 направлений. И при решении вопроса базирования, которое мы планируем начать в следующем году, будем еще больше ее развивать, в том числе и международными маршрутами", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров авиакомпании Павла Удода.

Пресс-служба отмечает, что планируется создание новых рабочих мест. "Мы сегодня прорабатываем с руководством компании "Азимут" возможности обучения жителей края с дальнейшим гарантированным устройством в ее подразделение на территории Ставрополья. Рассчитываем также, что расширение присутствия авиаперевозчика поможет развитию конкуренции между компаниями и снижению цен на билеты - как из Минеральных Вод, так и из Ставрополя", - цитирует пресс-служба губернатора Ставрополья Владимира Владимирова.

По инициативе губернатора правительством Ставрополья и "Новапорт Холдинг" разработан план мероприятий по развитию географии воздушного сообщения края и его аэропортовой инфраструктуры. Аэропорт Минеральных Вод - крупнейший на Северном Кавказе. Из него выполняются рейсы в 17 городов России и семь стран. "Азимут" базируется в аэропорту Платов (Ростов-на-Дону). Первый регулярный рейс перевозчик выполнил в сентябре 2017 года. В парке авиаперевозчика 11 самолетов SSJ 100, к 2022 году планируется увеличить парк до 16 самолетов.