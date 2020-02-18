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В таможне сообщили, когда грузовики с турецкими помидорами смогут въехать в РФ с Украины

Ранее СМИ сообщили, что 250 грузовиков с турецкими помидорами не могут въехать в Россию из-за превышения квот на импорт

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Крупнотоннажные турецкие грузовики, которые не могут въехать на территорию России с Украины с грузом томатов, начнут оформление документов после получения необходимых квот на импорт в РФ, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Брянской таможни. В настоящее время дальнобойщики находятся на нейтральной территории.

Во вторник турецкий телеканал NTV сообщил о 250 грузовиках с турецкими помидорами, которые не могут въехать в Россию с территории Украины из-за превышения квот на импорт. На фоне новостей о якобы увеличенных квотах на 50 тыс. тонн, экспортеры, не дожидаясь официального решения, направили дополнительные грузы томатов в РФ.

"Как только Минсельхоз даст квоты, начнется оформление [документов на ввоз томатов]. Они [грузовики] стоят в нейтральной стороне, со стороны Украины, на территорию Российской Федерации они не заезжали", - сказали в пресс-службе таможни.

Убытки в случае утилизации порядка 5 тыс. тонн томатов могут составить от $20 млн до $30 млн.

24 мая 2019 года Минсельхоз одобрил увеличение квоты на поставки помидоров из Турции в Россию со 100 тыс. до 150 тыс. тонн. С 1 ноября 2017 года до начала 2018 года в России действовала квота на ввоз турецких помидоров в размере 50 тыс. тонн. Ранее поставки этой продукции были запрещены.

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