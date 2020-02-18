"Алроса" продала розовый бриллиант весом 6,21 карата коллекционеру из США

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Алмазодобывающая компания "Алроса" продала американскому коллекционеру Ларри Уэсту розовый бриллиант огранки "кушон" весом 6,21 карата. Это первый бриллиант российского происхождения, который коллекционер купил напрямую у компании, сообщает во вторник "Алроса".

Цена, по которой был продан драгоценный камень, компания не раскрывает.

"По мере сокращения мировой добычи алмазов розовые бриллианты будут становиться все более редкими и, следовательно, более ценными. Это первый бриллиант из России, который я купил напрямую у "Алросы". Он обладает отличными характеристиками и, безусловно, займет достойное место в моей коллекции", - сказал Ларри Уэст, чьи слова цитирует пресс-служба "Алросы".

Алмаз, из которого был изготовлен розовый бриллиант, добыли в Якутии. Покупателю была предоставлена полная информация о его происхождении, включая цифровой паспорт с подробной историей добычи и огранки, а также сведения об опыте мастера, который его огранил.

В сентябре "Алроса" провела в Гонконге ежегодный аукцион True Colors по продаже цветных бриллиантов и реализовала более 200 камней. Все они сопровождались цифровым паспортом с подробной информацией об их происхождении.