Трамп заявил, что США открыты для экспорта

ТАСС, 18 февраля. Президент США Дональд Трамп считает, что Соединенным Штатам следует оставаться открытыми для торговли. По его мнению, угроза национальной безопасности не должна использоваться как предлог для запрета продажи продукции США другим государствам.

"Соединенные Штаты не могут и не будут становиться страной, с которой так сложно вести дела в вопросах закупок другими странами нашей продукции. Это касается и используемого всегда предлога о национальной безопасности", - написал американский президент во вторник в Twitter. "Мы хотим продавать продукцию и товары Китаю и другим странам. Это смысл торговли. Мы не хотим, чтобы с нами было невозможно вести дела", - подчеркнул Трамп.

Глава американской администрации отметил, что наблюдал за обсуждением некоторых норм в этой сфере, в том числе в Конгрессе США, и они, по его словам "нелепы". Он добавил, что, к примеру, хотел бы продавать Китаю американские реактивные двигатели, которые он охарактеризовал как "самые лучшие в мире". При этом американский лидер не уточнил, о каких именно обсуждаемых Конгрессом ограничениях идет речь.

"Я хочу сделать простым ведением бизнеса с Соединенными Штатами, а не сложным. Соединенные Штаты открыты для бизнеса!" - заключил американский лидер.

Газета The Wall Street Journal ранее сообщила, что администрация США рассматривает возможность введения торговых ограничений, чтобы затруднить получение китайской компанией Huawei компьютерных чипов. Единого мнения относительно того, следует ли принимать указанные меры, пока нет. Кроме того, предполагается введение запрета на дальнейшие поставки в Китай авиадвигателей, произведенных франко-американской компанией CFM International. Газета отмечала, что Трампа на тот момент еще не ознакомили с предложениями. Сам он ранее заявлял, что выступает за продолжение поставок Huawei американских комплектующих, если это не угрожает национальной безопасности Соединенных Штатов.