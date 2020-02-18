РЭЦ будет использовать все инструменты поддержки высокотехнологичного экспорта в Германию

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) будет использовать весь спектр финансовых и нефинансовых инструментов поддержки для развития высокотехнологичного экспорта, в том числе в Германию. Об этом говорится в сообщении РЭЦ.

Как пояснили в организации, ее генеральный директор Вероника Никишина приняла участие в ежегодной конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией, организованной российско-германской внешнеторговой палатой совместно с объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK) в Берлине, где рассказала о принимаемых мерах по поддержке экспорта высокотехнологичной продукции.

Германия является для России одним из важнейших внешнеторговых партнеров: по итогам 2019 года товарооборот между странами превысил $53 млрд. По этому показателю Германия занимает второе место среди всех внешнеторговых партнеров России, уступая лишь Китаю.

По данным РЭЦ, ассортимент российских поставок в Германию очень широк и включает в себя высокотехнологичные товары. В то же время существует потенциал для наращивания поставок комплектующих российского производства для немецких производителей автомобилей, авиационной техники, железнодорожного транспорта и др. Россия в последние годы активно развивает высокотехнологические отрасли, и передовые решения внедряются в том числе в традиционных секторах, отметили в организации.

"В качестве примера я могу назвать наработки российских городов по управлению городской средой. На основе новых смарт-технологий организуется жилищно-коммунальное хозяйство (энергетика, водоснабжение и водоотведение, транспорт, утилизация отходов и прочие сферы). Есть интересные коммуникационные проекты типа "гражданин - муниципалитет". Российские решения в области умных городов востребованы за рубежом. Эти услуги успешно экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья, но объемы экспортных заказов могут быть кратно увеличены", - приводятся в сообщении слова Никишиной.

Она отметила необходимость активно работать над продвижением отечественных инноваций: российская высокотехнологичная продукция должна быть известна зарубежным, в частности германским, партнерам. РЭЦ готов самым серьезным образом заниматься решением этой проблемы, а также поддерживать экспорт при помощи широкого спектра финансовых и нефинансовых инструментов, добавила Никишина.

Во Франкфурте-на-Майне расположено представительство РЭЦ, его руководитель возглавляет группу поддержки экспорта. При участии РЭЦ были успешно локализованы ряд высокотехнологичных производств германских компаний в регионах России. В свою очередь, в исследовательский центр немецкого города Юлих был поставлен суперкомпьютер российской компании "Т-Платформа", а в Гамбурге установлен уникальный рентгеновский лазер на свободных электронах XFEL.