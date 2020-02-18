{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

РЭЦ будет использовать все инструменты поддержки высокотехнологичного экспорта в Германию

Товарооборот между странами превысил $53 млрд по итогам 2019 года

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский экспортный центр (РЭЦ) будет использовать весь спектр финансовых и нефинансовых инструментов поддержки для развития высокотехнологичного экспорта, в том числе в Германию. Об этом говорится в сообщении РЭЦ.

Как пояснили в организации, ее генеральный директор Вероника Никишина приняла участие в ежегодной конференции по стратегическому сотрудничеству между Россией и Германией, организованной российско-германской внешнеторговой палатой совместно с объединением торгово-промышленных палат Германии (DIHK) в Берлине, где рассказала о принимаемых мерах по поддержке экспорта высокотехнологичной продукции.

Германия является для России одним из важнейших внешнеторговых партнеров: по итогам 2019 года товарооборот между странами превысил $53 млрд. По этому показателю Германия занимает второе место среди всех внешнеторговых партнеров России, уступая лишь Китаю.

По данным РЭЦ, ассортимент российских поставок в Германию очень широк и включает в себя высокотехнологичные товары. В то же время существует потенциал для наращивания поставок комплектующих российского производства для немецких производителей автомобилей, авиационной техники, железнодорожного транспорта и др. Россия в последние годы активно развивает высокотехнологические отрасли, и передовые решения внедряются в том числе в традиционных секторах, отметили в организации.

"В качестве примера я могу назвать наработки российских городов по управлению городской средой. На основе новых смарт-технологий организуется жилищно-коммунальное хозяйство (энергетика, водоснабжение и водоотведение, транспорт, утилизация отходов и прочие сферы). Есть интересные коммуникационные проекты типа "гражданин - муниципалитет". Российские решения в области умных городов востребованы за рубежом. Эти услуги успешно экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья, но объемы экспортных заказов могут быть кратно увеличены", - приводятся в сообщении слова Никишиной.

Она отметила необходимость активно работать над продвижением отечественных инноваций: российская высокотехнологичная продукция должна быть известна зарубежным, в частности германским, партнерам. РЭЦ готов самым серьезным образом заниматься решением этой проблемы, а также поддерживать экспорт при помощи широкого спектра финансовых и нефинансовых инструментов, добавила Никишина.

Во Франкфурте-на-Майне расположено представительство РЭЦ, его руководитель возглавляет группу поддержки экспорта. При участии РЭЦ были успешно локализованы ряд высокотехнологичных производств германских компаний в регионах России. В свою очередь, в исследовательский центр немецкого города Юлих был поставлен суперкомпьютер российской компании "Т-Платформа", а в Гамбурге установлен уникальный рентгеновский лазер на свободных электронах XFEL.

Реклама на ТАСС
Силуанов: россияне получат пособия с 1 января 2020 года независимо от даты подачи заявки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС