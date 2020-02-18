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Обновлено 

"Роснефть" заявила, что реализует проекты в Венесуэле в соответствии с законодательством

Компания рассмотрит варианты юридической защиты после изучения документов по санкциям против "дочки"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Компания "Роснефть" реализует проекты на территории Венесуэлы в соответствии с нормами международного законодательства, деятельность осуществляется в рамках заключенных до введения санкций контрактов и направлена на обеспечение возврата ранее сделанных инвестиций. Об этом говорится в сообщении компании.

 "Роснефть" реализует проекты на территории Венесуэлы в строгом соответствии с нормами международного и национального законодательства. В ходе реализации своих проектов компания осуществляет исключительно коммерческую деятельность, действуя в интересах акционеров, и не преследует политические цели", - говорится в сообщении.

"Роснефть" отмечает, что рассмотрит варианты юридической защиты после изучения документов по санкциям против "дочки".

Теги
СШАВенесуэлаРоссия
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