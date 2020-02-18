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"Газпром" сделал рекордное для российского рынка размещение евробондов

Компания разместила десятилетние евробонды объемом $2 млрд

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. "Газпром" разместил десятилетние евробонды объемом $2 млрд со ставкой купона 3,25% годовых. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

"18 февраля "Газпром" разместил еврооблигации в долларах США объемом 2 млрд долларов на срок 10 лет со ставкой купона 3,25% годовых", - пояснил он.

В ходе размещения спрос в книге заказов инвесторов превысил $5,6 млрд. Инвесторы из США приобрели более 30% размещения, Великобритании - порядка 10-11%, континентальной Европы - 17%, Азии - около 15%, России - немного более 20%.

Шулаков добавил, что достигнута самая низкая ставка по евробондам "Газпрома" в долларах США за всю историю работы компании на международных рынках капитала. Кроме того, на срок 10 лет и выше ни один эмитент из России и стран СНГ дешевле в долларах США не занимал.

"Это самое крупное размещение еврооблигаций "Газпрома" из всех ныне обращающихся на рынке выпусков и самый крупный российский корпоративный выпуск с 2012 года. Уникальность сделки не только в том, что она рекордная для российского рынка, но и в том, что "Газпром" разместился ниже своей вторичной кривой на 8 б. п. Интересно и то, "Газпром" разместился с купоном ниже, чем Saudi Arabian Oil (А1/А/-) и Total (Aa3/A+/AA-), также размещавших свои 10-летние выпуски в долларах США в течение последних 12 месяцев", - прокомментировал он.

Организаторами сделки выступили JP Morgan, UniCredit и Газпромбанк.

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