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В США прогнозируют рост добычи сланцевой нефти в марте до 9,175 млн баррелей в сутки

При этом фактическая добыча сланцевой нефти в феврале составила лишь 9,157 млн б/с по сравнению с 9,2 млн б/с, ожидаемыми в предыдущем прогнозе

ТАСС, 19 февраля. США нарастят добычу сланцевой нефти в марте 2020 года по отношению к февралю на 18 тыс. баррелей - до 9,175 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом говорится в отчете Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

При этом фактическая добыча сланцевой нефти в феврале составила лишь 9,157 млн б/с по сравнению с 9,2 млн б/с, ожидаемыми в предыдущем прогнозе.

Рост добычи в марте ожидается лишь в одном из семи нефтеносных районов, где сосредоточена добыча трудноизвлекаемой нефти, отмечается в отчете. Повышение прогнозируется на проектах в американском Пермском бассейне, где среднесуточное производство сланцевой нефти должно вырасти в марте на 38 тыс. баррелей - до 4,855 млн б/ с.

Снижение добычи ожидается в Баккеновской формации - на 2 тыс. баррелей, до 1,472 млн б/с, в формации Анадарко - на 10 тыс. баррелей в сутки, до 526 тыс. б/с.

Также добыча сланцевой нефти будет снижаться в Найобрарской формации - на 8 тыс. баррелей, до 769 тыс. баррелей в сутки. В формациях Хейнсвилл и Игл-Форд, как ожидает Минэнерго, показатели останутся на прежнем уровне - 39 тыс. баррелей в сутки и 1,369 млн б/с соответственно.

Ранее EIA понизило ожидания по добыче нефти в США в 2020 и 2021 гг. на 100 тыс. и 160 тыс. б/с соответственно - до 13,2 млн и 13,6 млн баррелей в сутки.

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