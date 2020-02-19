Группа экспертов МВФ посетит Ливан 20-23 февраля для консультаций

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Небольшая группа экспертов Международного валютного фонда (МВФ) посетит Бейрут 20-23 февраля с целью проведения консультаций с ливанскими властями по вопросу решения экономических проблем страны. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении официального представителя МВФ Джерри Райса.

"Небольшая группа экспертов МВФ посетит Бейрут 20-23 февраля, чтобы выслушать мнения властей Ливана о том, как они собираются преодолевать экономические трудности, провести анализ последних макроэкономических тенденций и предоставить широкие технические консультации по вопросу решения макроэкономических проблем, стоящих перед экономикой. Ливан не обращался за финансовой помощью к МВФ", - отмечается в заявлении.

Как сообщил ранее новостной портал Naharnet, правительство Ливана сформировало специальный комитет во главе с премьер-министром Хасаном Диабом для переговоров с экспертами МВФ. В ходе консультаций ливанская сторона намерена обсудить дорожную карту по предотвращению финансового дефолта и, в частности, вопрос о вероятной реструктуризации госдолга, который достиг $85 млрд (150% ВВП).

6 февраля новый кабинет министров Ливана утвердил программу реформ, направленных на противодействие экономическим проблемам. Программа предусматривает ряд "болезненных мер" по предотвращению экономического и финансового коллапса, учитывая, что национальная валюта - ливанский фунт - обесценилась на 33%. Кабинет готовит также судебную реформу и серию мероприятий по борьбе с коррупцией.