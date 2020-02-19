РБК: в России могут отменить аукционы по частотам для 5G в третьем квартале

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) планирует утвердить новую программу по распределению частот для создания сетей 5G, которая не предполагает проведение запланированных на третий квартал 2020 года аукционов по частотам для 5G. Об этом в среду сообщает РБК со ссылкой на копию проекта решения комиссии, который подготовлен к ближайшему заседанию.

По информации издания, вместо аукционов, ГКРЧ может выделить компании "Новые цифровые решения", которая является совместным предприятием "Ростелекома" и "Мегафона", диапазон 24,65-29,5 ГГц для тестирования радиоэлектронных средств операторов сети 5G на предмет отсутствия помех передатчикам Роскосмоса. В свою очередь, частоты 24,25-24,65 ГГц будут выделены неограниченному кругу лиц для создания технологический сетей связи. Наконец, операторы смогут использовать существующие сети связи 2G, 3G и 4G для построения сети 5G без получения решения Госкомиссии.

При этом, новый проект распределения частот, как и ранее, не предполагает выделение диапазона 3,4-3,8 ГГц, который занят силовыми ведомствами.

Развитие сетей 5G на высоких участках частотного спектра (выше 6 ГГц) обеспечивает большую пропускную способность и необходимо для технологий дополненной реальности, облачных сервисов, голографической связи и "тактильного интернета" (передачи прикосновений на любые расстояния с минимальной задержкой).