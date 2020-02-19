"Ъ": двигатель на ледоколе "Арктика" признан не подлежащим восстановлению

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Гребной электродвигатель (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика", который вышел из строя в ходе швартовых испытаний, восстановить невозможно. Об этом в среду сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники в отрасли.

По информации издания, представители Ленинградского электромашиностроительного завода в ходе заседания расширенной комиссии заявили, что восстановить работоспособность носовой обмотки двигателя, где повреждено четыре фазы из шести, не представляется возможным, а в поломке виноват скачок напряжения. В свою очередь, представители ЦНИИ судовой электротехники и технологии отметили, что силовая установка вышла из строя в результате брака при изготовлении.

Отмечается, что в случае невозможности неисправности ГЭД, для его замены необходимо разрезать корпус, что существенно повлияет на сроки сдачи судна. Однако собеседник издания подчеркнул, что окончательно от идеи ремонта двигателя на борту без вскрытия корпуса не отказались.

В свою очередь, глава Объединенной судостроительной компании (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что не видит рисков переноса срока сдачи ледокола, который намечен на май 2020 года.

Контракт на строительство головного атомного ледокола "Арктика" на Балтзаводе (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) был заключен в 2012 году. Ледокол должен был быть сдан в конце 2017 года. Однако сроки несколько раз переносились и теперь передача планируется после ледовых испытаний в мае 2020 года.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей первого ранга, судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. Всего в рамках концепции развития атомного ледокольного флота госкорпорации "Росатом" предполагается строительство пяти ледоколов проекта 22220. В настоящее время испытания проходит головной ледокол проекта 22220 "Арктика".