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"Ъ": произведенные с отечественным ПО товары могут получить статус российских

В Министерстве промышленности и торговли России отметили, что требование по использованию отечественного софта является мерой по стимулированию и продвижению продукции при госзакупках

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли РФ планирует ввести требование, по которому использование российского программного обеспечения при производстве промышленной продукции станет одним из критериев присвоения такой продукции статуса российской. Об этом в среду сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на заявления директора департамента цифровых технологий Минпромторга Владимира Дождева.

Представитель министерства отметил, что в настоящее время российские разработчики софта могут предлагать системы по управлению ресурсами предприятий, а также нормативно-справочной информацией. В ведомстве изданию сказали, что требование по использованию отечественного софта является мерой по стимулированию и продвижению продукции при госзакупках.

В свою очередь, представитель одного из автоконцернов пояснил "Коммерсанту", что не определен порядок действий в том случае, если не существует российских аналогов зарубежному ПО. Более того, соотнесение статуса продукта и средств его производства является опосредованным критерием.

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Россия
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