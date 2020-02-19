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Цена палладия впервые превысила $2,9 тыс. за унцию

По данным аналитиков "ВТБ Капитала", рост цены связан со спросом на металл у автопроизводителей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Цена палладия на спотовом рынке впервые в истории превысила $2,9 тыс. за унцию, свидетельствуют данные торговых площадок.

По состоянию на 9:14 по мск цена на палладий росла на 9,46% по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов, до $2,904 тыс. за унцию.

За последние полгода палладий подорожал почти на 90%, следует из данных площадок.

Как указывают аналитики "ВТБ Капитала" в своих обзорах, рост цены палладия за четыре года составил 300%. Они связывают это с восстановлением спроса на металл со стороны автопроизводителей (на автомобильный сектор приходится около 70% производимого палладия).

При этом аналитики отмечают, что в среднесрочной перспективе может произойти замена палладия платиной, однако, так как необходимые исследования и лицензирование еще не завершены, палладий остается наиболее эффективным для использования в производстве автокатализаторов.

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