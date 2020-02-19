Курс доллара вырос до 63,9 рубля

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 коп. и составил 63,9 рубля.

Курс евро вырос на 15 коп., до отметки в 68,95 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,62% и составил 3092,99 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,84% и достиг отметки в 1528,3 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.