{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Курс доллара вырос до 63,9 рубля

Курс евро вырос до отметки в 68,95 рубля

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 9 коп. и составил 63,9 рубля.

Курс евро вырос на 15 коп., до отметки в 68,95 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,62% и составил 3092,99 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,84% и достиг отметки в 1528,3 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Реклама на ТАСС
Развитие человеческого капитала в Арктике: какие меры поддержки ждут регионы
Агентство по развитию человеческого капитала определит потребность в кадрах для инвестпроектов в Арктике, будет подбирать и привлекать специалистов, а также займется поддержкой деятельности коренных народов Севера
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС