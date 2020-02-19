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Комитет Госдумы одобрил законопроект о расширении прав кредиторов из синдиката

Документ рассмотрят 3 марта

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о возможности одного из участников синдиката кредиторов заключать соглашения о кредите с внешним участником. Документ, инициированный группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым, Госдума рассмотрит на заседании 3 марта.

Законопроект касается синдицированных кредитов - то есть тех, которые предоставляются как минимум двумя кредиторами, входящими в один синдикат. На сегодняшний день такие кредиторы заключают соглашение и не имеют права привлекать средства внешних участников. В рамках таких соглашений невозможно оформить так называемое фондированное субучастие, что может привести к тому, что банки признают подобные документы договорами займа или комиссии, отмечают авторы инициативы.

"Фондированное субучастие" - особая модель правоотношений, подразумевающая распределение между его сторонами не только рисков неполучения прибыли, но и рисков невозврата вложений. При наличии таких рисков ни одна из сторон по общему правилу не может рассчитывать на получение от другой стороны процентов или комиссионного вознаграждения", - говорится в пояснительной записке.

В связи с этим законопроектом предлагается установить, что участники синдиката вправе заключить соглашения о фондированном субучастии с внешними участниками - то есть с другими кредиторами, которые не входят в синдикат.

Принятие законопроекта расширит правовые возможности кредиторов, отмечается в пояснительной записке.

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