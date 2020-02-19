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На инфраструктуру туркластера на севере Красноярского края потребуется 5,2 млрд рублей

В кластер войдут территории Норильска, Дудинки и плато Путорана

КРАСНОЯРСК, 19 февраля. /ТАСС/. Создание инфраструктуры туристко-рекреационного кластера "Арктический" на севере Красноярского края оценивается в 5,2 млрд рублей. Об этом ТАСС в среду сообщили в Агентстве развития Норильска, которое является координатором проекта.

В состав кластера войдут территории Норильска, Дудинки и плато Путорана. Планируется, что Норильск станет центром культурно-познавательного и промышленного туризма, Дудинка - событийного и этнографического, плато Путорана - экстремального и экологического.

"Объем финансирования проектов создания туристской и обеспечивающей инфраструктуры, вошедших в ТРК "Арктический" <…> оценивается порядка 5,2 млрд рублей. Из них частные инвестиции - 3,4 млрд рублей, финансирование из бюджетных источников - 1,8 млрд рублей", - рассказали в агентстве.

Планируется строительство причала в районе Оганер - отдаленном микрорайоне Норильска. Причал позволит обеспечить транспортную логистику к Норило-Пясинской системе озер по реке Норильская. Кроме того, планируется установка локально-очистных сооружений для турбаз на озере Лама на плато Путорана, модернизация туристической инфраструктуры в горном ущелье с водопадом под Норильском "Красные камни".

Ожидается модернизация и расширение действующих турбаз на озерах Лама и Собачье, разработка вертолетных и трекинговых маршрутов, обновление гостиничного фонда Норильска и Дудинки, создание палаточных городков и кэмпингов на плато Путорана. Проект создания кластера получил поддержку на региональном уровне и направлен для включения в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма".

Агентство развития Норильска создано администрацией города, компанией "Норникель" и благотворительным фондом Владимира Потанина в 2017 году для реализации общественных проектов, направленных на улучшении городской среды, создания условий для устойчивого социально-экономического развития.

В новость внесена правка (13:25 мск) — передается с правкой в заголовке и лиде.

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