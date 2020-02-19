Вице-премьер Борисов одобрил субсидии для НПЗ за поставки топлива на Дальний Восток

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Борисов на совещании по рынку нефтепродуктов 6 февраля одобрил идею субсидирования для НПЗ железнодорожных поставок моторного топлива на Дальний Восток в размере 4 тыс. руб. на тонну. Об этом говорится в протоколе совещания с профильными ведомствами, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

В документе сообщается, что субсидии на поставки топлива осуществляются только в целях снабжения внутреннего рынка, не на экспорт, также признается "необходимость учета указанной субсидии в цене моторного топлива в полном объеме".

Источником финансирования для субсидий станут "средства, предусмотренные для увеличения демпфирующего элемента обратного акциза для дальневосточных нефтеперерабатывающих заводов". При этом отмечается, что в случае необходимости могут быть привлечены средства резервного фонда правительства РФ.

Профильным ведомствам - Минэнерго, Минтрансу, Минвостокразвития, Минфину и ФАС - поручено в срок до 10 марта представить согласованный проект соответствующего постановления.

Ранее в ФАС сообщали, что правительство обсуждает идею предоставления налогового вычета для НПЗ за поставки зимнего дизеля на Дальний Восток в связи с нехваткой топлива в регионе. В ведомстве поясняли, что субсидия может быть в виде вычета из тарифов на перевозки РЖД. В ФАС рассчитывали, что механизм заработает с начала 2020 года.