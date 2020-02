Ретейлер "О'Кей" выплатил 2,5 млн рублей штрафа за навязывание условий поставщику

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Ретейлер "О'Кей" выплатил штраф в размере 2,5 млн рублей за навязывание невыгодных условий и ограничение допуска на рынок поставщика кондитерских изделий, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

"ООО "О'Кей" оплатило административный штраф в размере 2,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

В отношении ООО "О'Кей" было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в части установления поставщику требований о пересмотре ранее согласованных цен на поставляемые товары в сторону уменьшения под угрозой прекращения договорных отношений между сторонами в случае непринятия предложения об уменьшении цены.

По результатам рассмотрения дела комиссией ФАС было принято решение о наличии в действиях ООО "О'Кей" нарушения Закона о торговле, в результате чего было вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа. Арбитражный суд города Москвы подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России.

Группа "О'Кей" основана в Санкт-Петербурге в 2002 г. и представлена двумя форматами: гипермаркетами под брендом "О'Кей" и дискаунтерами под брендом "Да!". В IV квартале 2019 г. группа "О'Кей" не открывала новых гипермаркетов. На 31 декабря 2019 г. общее количество магазинов составило 78. 44,79% акций группы принадлежит Nisemax Co Ltd., 29,52% - GSU Ltd., в свободном обращении находятся 25,69% акций.