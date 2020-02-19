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Крупнейший ростовский производитель вин намерен увеличить объем производства после простоя

В прошлом году ОАО "Цимлянские вина" возобновило производство после двухлетнего перерыва и выпустило более 1 млн бутылок продукции

НОВОЧЕРКАССК /Ростовская область/, 19 февраля. /ТАСС/. Крупнейший в Ростовской области производитель игристых и шампанских вин ОАО "Цимлянские вина", в отношении которого ранее ввели конкурсное производство, в 2020 году рассчитывает увеличить объемы производства после двухлетнего простоя, сообщил в среду в ходе совещания по вопросам развития виноградарства и виноделия в Новочеркасске первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.

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Арбитражный суд Ростовской области признал банкротом ОАО "Цимлянские вина" в июне 2019 года и ввел в отношении предприятия конкурсное производство до ноября, которое позже было продлено до мая 2020 года. Однако в сентябре 2019 года стало известно, что "Цимлянские вина" после двухлетнего перерыва возобновили производство.

"Удалось запустить предприятие, [в 2019 году] выпущено более 1 млн бутылок продукции. В этом году планы увеличить объемы производства," - сказал журналистам Гончаров.

По его словам, в 2019 году в Ростовской области удалось увеличить производство игристых вин на 6%. Несмотря на продолжающуюся процедуру банкротства, власти региона рассчитывают, что "Цимлянским винам" удастся увеличить объем производства в 2020 году. Важным фактором вывода предприятия из кризиса Гончаров назвал сохранение виноградников. "Самое главное - спасены виноградники, более 500 га. Это донские сорта, из которых получаются наши прекрасные донские вина", - подчеркнул Гончаров.

ОАО "Цимлянские вина" - крупнейший в Ростовской области производитель шампанских и игристых вин. Предприятие и виноградники находятся в районе города Цимлянска, на берегу Цимлянского водохранилища. К выращивается несколько десятков сортов винограда, в том числе такие автохтонные как Цимлянский черный и Красностоп Золотовский. Виноградники "Цимлянских вин" являются самой северной зоной промышленного виноградарства в России.

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