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Помпео заявил, что Трамп хочет заключить торговые сделки со странами Африки

Госсекретарь США также призвал лидеров африканских стран следовать подходу администрации американского лидера и стремиться к ограниченному участию государства в экономике

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американский президент Дональд Трамп хочет заключать торговые сделки с африканскими странами. Об этом в среду сообщило агентство Блумберг.

"Если и есть что-то, что вы должны знать о нашем президенте и моем начальнике, так это то, что он любит сделки" - отметил Помпео в своей речи в столице Эфиопии Аддис-Абебе. - Он хочет, чтобы между США и африканскими государствами происходило нечто большее".

Госсекретарь США также призвал лидеров африканских стран следовать подходу администрации Трампа и стремиться к ограниченному участию государства в экономике.

Посещение Эфиопии стало последним пунктом африканской поездки Майкла Помпео. Ранее госсекретарь посетил Сенегал и Анголу.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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