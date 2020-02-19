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Санкции США в отношении "Русала"

Financial Times опубликовала ответ Дерипаски на статью о причастности к отмыванию денег

В письме предприниматель назвал публикацию "непрофессиональной и неэтичной"

ЛОНДОН, 19 февраля. /ТАСС/. Британская газета Financial Times (FT) разместила в среду на своем сайте письмо российского бизнесмена Олега Дерипаски, в котором он резко осуждает статью о его предполагаемой причастности к отмыванию денег, опубликованную изданием 14 февраля.

В письме предприниматель назвал публикацию "непрофессиональной и неэтичной". По мнению Дерипаски, "автор [статьи] бездумно повторяет безответственные обвинения".

"Она не будет способствовать чему-либо кроме появления новой волны публикаций в СМИ, которые OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США - прим. ТАСС) теперь сможет использовать, чтобы оправдать свою ущербную и лицемерную санкционную политику", - говорится в письме.

Дерипаска подчеркнул, что OFAC ввело против него санкции, основываясь не на "фактах или действительно имевших место событиях, а на необоснованных обвинениях и ничем не подкрепленных сообщениях СМИ многолетней давности". При этом, по его мнению, после ознакомления со статьей FT у читателей может сложиться совсем другое впечатление.

"В вашей статье и ее заголовке слепо повторяются не имеющие под собой основания обвинения, которые я оспариваю в американских судах. Обвинения, которые, как вы прекрасно знаете, не подкреплены какими бы то ни было доказательствами", - добавил Дерипаска.

Ранее в своем Telegram-канале предприниматель назвал публикацию FT "очередной порцией брехни". В статье FT утверждалось, что Дерипаска попал под санкции из-за того, что якобы помогал в отмывании денег президенту РФ Владимиру Путину. Издание ссылалось на попавшие в ее распоряжение документы OFAC.

О санкциях и иске

В апреле 2018 года США ввели персональные санкции против Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". В январе 2019 года санкции с "Русала", En+ и "Евросибэнерго" были сняты, но это стоило Дерипаске контроля в предприятиях. В частности, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в "Русале" он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам предприниматель остался в санкционном списке.

В марте 2019 года Дерипаска подал иск к Минфину США в федеральный суд Вашингтона, намереваясь оспорить и отменить наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций Минфин ссылался на публикации The Telegraph, The Times и The Nation более чем десятилетней давности. В статьях якобы излагались заявления конкурентов Дерипаски, а также иные сведения, не соответствующие действительности. В иске отмечается, что из-за санкций состояние бизнесмена снизилось более чем на $7,5 млрд.

Позже Дерипаска подал иск к The Telegraph, The Times и The Nation в Арбитражный суд Краснодарского края (по месту прописки) в связи с тем, что опубликованные в этих изданиях материалы стали поводом для введения против него персональных санкций. Суд 25 октября 2019 года вынес решение, полностью удовлетворив иск Дерипаски о защите деловой репутации и обязав издания удалить недостоверные и порочащие бизнесмена сведения со своих сайтов, опубликовать в те же сроки опровержение этой информации.

В январе Дерипаска заявил в интервью телеканалу Bloomberg, что ожидает, что в этом году американский суд огласит свое решение по поводу его иска к Министерству финансов США и санкции с него будут сняты.

Теги
СШАРоссияДерипаска, Олег ВладимировичСанкции США в отношении "Русала"
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