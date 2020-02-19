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Siemens предложил включить газовые турбины в список технологий для СПИК 2.0

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Германская компания Siemens направила Минпромторгу РФ предложение о включении технологий производства газовых турбин в перечень технологий для новых специнвестконтрактов (СПИК 2.0), сообщил ТАСС замглавы министерства Василий Осьмаков.

"Есть заявка от Siemens", - сказал он. Осьмаков отметил, что министерство сейчас собирает предложения по перечню технологий, на базе которых в будущем будет выпускаться серийная продукция в рамках СПИК 2.0. Предполагается, что первые контракты СПИК 2.0 будут заключены летом.

"Заявляется именно технологическое направление без указания конкретных характеристик, условий и мест реализации проектов", - уточнил Осьмаков. Он пояснил, что предварительный пул предложений дает представление о востребованных технологических направлениях и может быть использован в дальнейшем для формирования правительством перечня технологий для СПИК 2.0.

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