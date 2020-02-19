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Титов назвал количество граждан, содержащихся в СИЗО по статьям о мошенничестве

Бизнес-омбудсмен подчеркнул важность повышения уровня объективности уголовного судопроизводства

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Доля граждан, которые находятся в следственном изоляторе по статьям 159-159.6 УК РФ о мошенничестве, составляет 80% от общего числа содержащихся в этих учреждениях. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

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"В 2018 году было 5638 человек, которые ожидали приговора в изоляторах, в 2019 - 5284 человек. Обратите внимание, кстати, сколько из них - по "резиновым" статьям 159-159.6 УК РФ о мошенничестве - 4387, то есть четыре пятых. Количество зарегистрированных преступлений [за год] существенно выросло, и здесь 80% занимает то же мошенничество. Конечно, не все из обвиняемых в мошенничестве - предприниматели, но все же", - сказал он.

Титов привел сводные данные Следственного комитета, МВД и ФСБ, по которым число дел в производстве по статье 159 УК РФ выросло на 12,62% (268275 дел), по статьям 159.1-159.6 - на 62,21% (45824 дел). Количество приостановленных дел увеличилось, соответственно, на 15,83% (159268) и 86,93% (16317). "То есть мы видим, что дел, по которым расследование не ведется, а окончательное процессуальное решение не принято, становится все больше", - сказал бизнес-омбудсмен.

По его словам, от такой статистики "двойственное ощущение". "С одной стороны, в последнее время однозначно чувствуется некоторое "потепление". И в законодательство внесли изменения, и председатель Верховного Суда выступил с очень важными инициативами. И прокуратура все чаще не поддерживает чрезмерно жесткую меру пресечения, все чаще возвращает следствию "высосанные из пальца" дела. И суды сразу по нескольким резонансным делам вынесли гораздо более мягкие решения, было даже несколько оправдательных приговоров. <…> С другой стороны, статистика за последний год не дает расслабиться", - сказал Титов.

Он считает, что в этих условиях особенно важно "кардинальное повышение уровня состязательности и объективности уголовного судопроизводства".

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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