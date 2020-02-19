Минфин разместил ОФЗ-ИН на 10,71 млрд рублей

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство финансов РФ разместило на аукционе облигации федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года на сумму 10,71 млрд рублей. Об этом в среду сообщается на сайте министерства.

Спрос на аукционе достиг 35,478 млрд рублей. Средневзвешенная цена выпуска составила 99,41% от номинала, средневзвешенная доходность - 2,6% годовых.

Ранее сегодня Минфин разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 г. на сумму 20,321 млрд рублей под 5,56% годовых, а также ОФЗ-ПД выпуска 26228 (погашение 10 апреля 2030 г.) на 20 млрд рублей под 6,01% годовых.