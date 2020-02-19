Перебоев поставок нефти "Роснефтью" в Китай на фоне коронавируса не наблюдается

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. "Роснефть" не наблюдала перебои по поставкам нефти в Китай на фоне распространения коронавируса, при этом у компании есть логистическая гибкость в случае необходимости. Об этом сообщил вице-президент по коммерции и логистике компании Отабек Каримов.

"Перебоев по поставке в данном направлении у нас не наблюдается, конечно, логистическая гибкость по перенаправлению объемов у компании есть в случае необходимости", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В отчете с производственными данными "Роснефть" отметила, что продолжает наращивать поставки нефти в восточном направлении. В 2019 году объем таких поставок составил 79,7 млн тонн.

За последние десять лет ежегодные поставки нефти из России в Китай увеличились в 4,5 раза, до 52,6 млн тонн, нефтепродуктов - в два раза, до 6,3 млн тонн. В 2018 году поставки составили почти 50 млн тонн нефти.