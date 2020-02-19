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Правительство усилит контроль за планом по улучшению бизнес-климата в стране

Согласно проекту постановления, вице-премьеры лично будут осуществлять контроль за реализацией мер по улучшению делового климата

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Минэкономразвития подготовило проект постановления правительства, который усиливает контроль за выполнением плана "Трансформации делового климата" - мер по ускорению темпов роста инвестиций в российскую экономику и улучшению бизнес-климата в стране. Документ имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно проекту постановления, вице-премьеры лично будут осуществлять контроль за реализацией мер по улучшению делового климата.

"Предлагается, чтобы вице-премьеры проводили с ведомствами оперативные совещания по реализации мероприятий "Трансформации делового климата", снятию разногласий при подготовке новых мероприятий и решению концептуальных проблем, затрудняющих реализацию отдельных, наиболее прорывных мероприятий", - пояснили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.

О том, кто из вице-премьеров будет осуществлять контроль за реализацией мероприятий по улучшению делового климата в стране, в документе не уточняется. Источник в финансово-экономическом блоке правительства рассказал ТАСС, что выполнение основных задач по реализации плана будет курировать первый вице-премьер Андрей Белоусов. Также, по словам источника, значительную часть вопросов будут контролировать руководитель аппарата правительства РФ, вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующая сельское хозяйство вице-премьер Виктория Абрамченко и вице-премьер по вопросам строительства Марат Хуснуллин.

Проектом постановления предполагается, что ход реализации плана будет на постоянной основе рассматриваться правительственной комиссией по экономическому развитию и интеграции, а Минэкономразвития будет отчитываться о результатах два раза в год. Кроме того, правительство привлечет экспертные группы, в которые войдут деловые объединения, научные и общественные организации.

"Многоуровневый контроль за ведомствами поможет ускорить реализацию мероприятий ТДК и, как следствие, оперативно решать проблемы предпринимателей", - добавили в пресс-службе министерства.

О "Трансформации делового климата"

План "Трансформации делового климата" - это комплексные меры по упрощению административных процедур, с которыми сталкивается бизнес. План должен помочь справиться с задачей, которую поставил президент России Владимир Путин в 2019 году - к 2024 году войти в первую двадцатку Doing Business и увеличить к 2024 году долю инвестиций в экономике до 25%. План содержит в себе 16 направлений развития - городское строительство, таможенное регулирование, защита от блокировок счетов, стимулирование инвестиций, развитие экспорта, экология и др.

Теги
РоссияБелоусов, Андрей РэмовичАбрамченко, Виктория ВалериевнаХуснуллин, Марат ШакирзяновичГригоренко, Дмитрий Юрьевич
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