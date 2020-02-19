Бразильский регулятор не будет повторно проверять сделку Embraer и Boeing

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 февраля. /ТАСС/. Административный совет по экономической защите (CADE) Бразилии отклонил ходатайство Генпрокуратуры о проведении дополнительной проверки сделки между национальным авиапроизводителем Embraer и американским концерном Boeing. Об этом ведомство сообщило в среду на своем сайте.

Как указал CADE, полномочия прокуратуры не распространяются на сделки, касающиеся слияния предприятий. Соответствующий запрос имеет право подать только "третья заинтересованная сторона в двухнедельный срок".

27 января ведомство одобрило соглашение между авиапроизводителями, которое подразумевает создание двух СП. В первом СП, которое будет построено на мощностях Embraer и займется производством среднемагистральных пассажирских самолетов, Boeing получит долю в 80%, у Embraer останется 20%. Второе СП будет производить военно-транспортный самолет KC-390, в нем у бразильской компании будет доля в 51%, у американской - 49%. Ранее стоимость этого СП оценивалась в $5,26 млрд.

В конце 2018 года Embraer и Boeing согласовали условия сделки о создании совместного предприятия. В начале 2019 года было объявлено о поддержке слияния властями Бразилии, которые, будучи обладателями золотой акции, имели право наложить вето.

В октябре 2019 года Еврокомиссия открыла углубленное расследование сделки в связи с опасениями, что соглашение может снизить конкуренцию в отношении коммерческих воздушных судов. Как сообщало агентство Reuters, этот процесс должен завершиться к 30 апреля 2020 года, после чего в случае положительного решения сделка будет готова к подписанию.