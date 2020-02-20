Кабмин обсудит программу развития сети мостов и путепроводов на российских дорогах

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин проведет в четверг заседание правительства, на котором будет рассмотрена программа приведения в нормативное состояние и строительства искусственных сооружений (мостов и путепроводов) на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения.

Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, программа содержит разделы по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту находящихся в аварийном и предаварийном состоянии мостов и путепроводов и по строительству автодорожных путепроводов в местах пересечения железнодорожных путей. Еще один пункт повестки, касающийся сферы транспорта, - проект поправок в закон о госрегулировании развития авиации, который устанавливает полномочия кабмина утверждать нормативы финансовых затрат и правила расчета размера бюджетных ассигнований только на капитальный ремонт аэродромов гражданской авиации, находящихся в федеральной собственности, а также дополнительно наделяет правительство полномочием об утверждении межремонтных сроков проведения капитального ремонта.

Правительство также обсудит законопроект, расширяющий с 11 до 12 человек состав совета директоров Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП), а также поправки в закон о промышленной политики. Эти поправки позволят головным организациям интегрированных структур оборонно-промышленного комплекса упростить состав органов управления дочерних акционерных обществ и, как следствие, сократить сроки принятия корпоративных решений при выполнении заданий государственного оборонного заказа, реализации мероприятий военно-технического сотрудничества и стратегии своего развития.

Кабмин также обсудит проект о ратификации дополнения к соглашению между Россией и Абхазией о сотрудничестве в области обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии. Дополнение к этому соглашению предусматривает выделение на указанные цели по 50 млн рублей в 2020, 2021 и 2022 годах.

Кроме того, кабмин рассмотрит и вопрос о выделении более 10 млрд рублей на поддержку ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров. Кроме того, в повестке - обсуждение вопроса о выделении более 3 млрд рублей на меры социальной поддержки гражданам, потерявших жилье в результате наводнения, вызванного сильными дождями, прошедшими в июне-июле 2019 года на территории Иркутской области.

Поправки в кодексы

В повестке дня заседания значатся и поправки в Трудовой кодекс РФ, расширяющие для работников от 40 лет и старше при прохождении диспансеризации гарантии по освобождению от работы на один день раз в год с сохранением за ними места работы, должности и среднего заработка. Еще один законопроект касается совершенствования порядка формирования комиссий по индивидуальным служебным спорам в госорганах.

Кроме того, кабинет министров рассмотрит поправки в статью 146 Уголовно-процессуального кодекса РФ, призванные исключить факты необоснованного возбуждения уголовных дел о незаконном сбыте наркотиков при отсутствии самого наркотика, а также сведений об обстоятельствах их сбыта. Законопроектом предлагается дополнить УПК РФ нормой, согласно которой уголовные дела о таких преступлениях не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам.