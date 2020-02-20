Исполнение расходов Ростуризмом в рамках федерального бюджета составило 82%

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Исполнение Ростуризмом расходов федерального бюджета в 2019 году составило 81,9%. Об этом говорится в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ за январь-декабрь 2019 года.

Исполнение ведомством показателей по субсидии на софинансирование строительства или реконструкции объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации туристских кластеров, в 2019 году составило 84,7%.

Ранее Счетная палата сообщала, что за девять месяцев 2019 года Ростуризм исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%.

Очереди на санаторно-курортное лечение

Численность граждан, которые ожидают путевку на санаторно-курортное лечение в Фонде социального страхования (ФСС), увеличилась с 577 тыс. человек на 1 января 2019 года до 587 тыс. человек на начало 2020 года.

"По состоянию на 1 января 2020 года численность граждан льготной категории, подавших заявления на получение путевок на санаторно-курортное лечение и ожидающих получение путевки, составляет 587,05 тыс. человек (на 1 января 2019 года - 577,67 тыс. человек)", - говорится в документе.

В Счетной палате уточнили, что за получением путевок на санаторно-курортное лечение в 2019 году в территориальные органы Фонда социального страхования (ФСС) обратились 163,71 тыс. человек, было приобретено 165,57 тыс. путевок. В 2018 году за путевками обратились 177,98 тыс. человек, приобретено 152,84 тыс. путевок.

Согласно действующему законодательству, право на санаторно-курортное лечение имеют инвалиды войны, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", инвалиды, дети-инвалиды, лица, подвергшиеся воздействию радиации. Кроме того, путевку могут получить граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг.