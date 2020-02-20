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"Известия": ЦБ назвал незаконным получение денег за улучшение кредитной истории

После обнаружения противозаконных действий компании признали нарушения

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Банки и микрофинансовые организации (МФО) не могут брать деньги за услуги по улучшению кредитной истории. Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ РФ Михаил Мамута в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг.

"Некоторые банки и МФО предлагали гражданам услугу "улучшения кредитной истории". Сама эта услуга сомнительная: суть ее в том, что заемщик берет небольшой кредит или заем, отдает его вовремя, а компания рассылает во все кредитные бюро информацию о том, какой человек молодец, что он вовремя расплатился, и это его кредитную историю обеляет. Однако кредитор и так обязан передавать информацию в БКИ, а брать за это деньги незаконно", - рассказал изданию Мамута.

По его словам, после обнаружения ЦБ противозаконных действий компании признали нарушения. "Сейчас они уже вернули гражданам несколько десятков миллионов рублей, а еще около 100 млн - на очереди", - добавил Мамута.

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