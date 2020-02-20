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Трутнев обратил внимание на срыв сроков реализации проектов ТОР "Камчатка"

По его словам, плановые показатели привлечения инвестиций достаточно большие, "но уже интересуют не плановые показатели, а построенные предприятия, гостиницы"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Территория опережающего развития (ТОР) "Камчатка" развивается недостаточно эффективно, многие проекты не реализуются в срок. Об этом на совещании по вопросу развития ТОР "Камчатка" в четверг сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

"ТОР "Камчатка" создана одной из первых, мы достаточно большие возлагали на нее надежды, исходя из природных особенностей, привлекательности региона. Тем не менее, не все в работе территории опережающего развития внушает оптимизм. Значительное количество проектов по тем или иным причинам в срок не осуществляются, соглашения расторгаются - надо разобраться, что происходит", - сказал он, добавив, что "ТОР "Камчатка" может и должна развиваться эффективнее.

По словам полпреда, плановые показатели привлечения инвестиций в ТОР достаточно большие, "но уже интересуют не плановые показатели, а построенные предприятия, гостиницы". "С этим не так хорошо, как хотелось бы", - пояснил вице-премьер.

В свою очередь губернатор Камчатского края Владимир Илюхин отметил, что инвестиционные проекты резидентов ТОР "Камчатка" реализуются в разных отраслях: туризме, сфере услуг, логистике, производстве пищевых продуктов, сельском хозяйстве. Отдельные инвестпроекты направлены на развитие удаленных муниципальных районов.

"В крае реализовано 17 проектов с объемом инвестиций 5,7 млрд рублей. Мы видим уже финансовую отдачу от резидентов. Налогов в региональный бюджет поступило более 4 млрд рублей. Объем финансирования строительства инфраструктуры происходит за счет федерального и регионального бюджетов в объеме 10 млрд рублей", - сказал он.

По состоянию на февраль 2020 года статус резидентов ТОР "Камчатка" получили 97 организаций, общий объем инвестиций по заключенным соглашениям составил 120,6 млрд рублей, планируется создание 7 953 новых рабочих мест. В настоящее время резидентами ТОР вложено в реализацию инвестиционных проектов почти 11 млрд рублей и создано 3 267 рабочих мест. Реальная эффективность составила 9,1% от суммы заявленных инвестиций и 41,1% от количества заявленных рабочих мест.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичИлюхин, Владимир ИвановичРоссияКамчатский край
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