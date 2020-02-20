Трутнев раскритиковал работу властей Камчатки с инвесторами

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев раскритиковал работу властей Камчатского края с инвесторами, в том числе с резидентами территории опережающего развития (ТОР) "Камчатка".

"В том состоянии, в котором сейчас работа ведется - она не позволяет раскрывать уникальные возможности Камчатки. Камчатка - уникальный регион, и он может быть первым по инвестициям, сегодня он последний. Сегодня по показателям привлечения инвестиций, по показателям роста промышленного производства показатели Камчатки хуже, чем в среднем по России. Показатели Дальнего Востока кратно лучше", - сказал он журналистам.

Говоря о работе ТОР "Камчатка", Трутнев отметил, что "из 13 первоначально заявленных на территории проектов реализовано два, объем инвестиций и созданных рабочих мест не превышает 5%". "На сегодняшний день на территории не удалось создать доброжелательную систему для инвесторов, нет уверенности в том, что им будут представлены все условия", - сказал он, добавив, что, по его мнению, необходимы кадровые решения.