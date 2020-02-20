Банк ВТБ станет частью инновационной системы "Сколково"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Фонд "Сколково" и банк ВТБ подписали меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий, что позволит банку ускорить внедрение инноваций. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе фонда.

"Фонд "Сколково" и банк ВТБ договорились о сотрудничестве в области информационных технологий. Основная цель сотрудничества - ускорение интеграции инновационных разработок российских компаний и банковских продуктов ВТБ", - говорится в сообщении.

В Фонде добавили, что подписанный меморандум о сотрудничестве даст возможность ВТБ стать частью инновационной экосистемы "Сколково". Например, получать экспертную поддержку и в результате быструю экономическую отдачу в таких технологических направлениях, как большие данные и алгоритмы их обработки, технологии цифровой безопасности, новые системы повышения эффективности производственных и бизнес систем.

"ВТБ одним из первых среди банков начал внедрять инновационные разработки резидентов "Сколково". На сегодняшний день контракты с ВТБ заключили уже более 20 сколковских стартапов. В рамках очередного этапа сотрудничества мы планируем запуск совместных программ и мероприятий, направленных на поиск и внедрение новых инновационных решений для цифровой трансформации банка", - сказал вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Константин Паршин.

По словам старшего вице-президента, руководителя департамента организации и управления ИТ банка ВТБ Сергея Безбогова, новый уровень взаимодействия со "Сколково" будет способствовать и расширению деловых контактов банка с передовыми инновационными российскими компаниями. "Это важно для нас, так как сейчас мы находимся в процессе реализации одной их главных стратегических задач - цифровой трансформации бизнеса, где инновации просто необходимы", - цитирует его пресс-служба.