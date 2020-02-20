РСПП предложил распространить арктические льготы на проекты горной добычи

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил добавить льготы и преференции для горнодобывающих компаний, работающих в Арктике, в законопроект об арктических льготах, который пока рассчитан только на добычу нефти и газа. Это следует из письма председателя союза Александра Шохина премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое есть в распоряжении ТАСС.

В пресс-службе РСПП подтвердили подлинность письма, сообщив, что поручение рассмотреть поправки уже дано. Комитет Госдумы по бюджету и налогам 17 февраля рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие льготы для инвесторов, которые планируют реализовать на арктических территориях новые проекты, однако пока речь не идет о преференциях для освоения твердых полезных ископаемых. В письме указано, что РСПП "не может согласиться с ситуацией, когда связанные с добычей полезных ископаемых инвестиционные проекты в Арктической зоне РФ будут реализовываться в различных налоговых условиях".

В связи с этим РСПП предлагает установить понижающий коэффициент к НДПИ для новых проектов, размер которого будет увеличиваться от нуля до единицы в течение 10 лет, на 0,2 п. п. каждые два года, а также установить понижающий коэффициент к НДПИ, например, 0,3, для трудноизвлекаемых запасов разрабатываемых или законсервированных месторождений с глубинами карьеров более 300 метров. При этом предлагается убрать ограничение на льготы по налогу на прибыль для горнодобывающей отрасли и установить максимальный размер ставки региональной части налога на уровне 7%.

Кроме того, как следует из письма, необходимо предоставить льготы по страховым отчислениям для новых рабочих мест, снизив ставку с 30% до 7,6%, и установить коэффициент для вычета расходов на геологоразведку в Арктике на уровне 3,5.

Предлагаемые меры, по словам Шохина, позволят обеспечить отработку как действующих, так и новых месторождений, и сформировать равные условия для всех инвесторов в добывающем секторе.

19 февраля замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков сообщил, что пакет законопроектов о преференциях для инвесторов в Арктике, который находится на рассмотрении в Госдуме, ко второму чтению будет дополнен льготами для освоения твердых полезных ископаемых (ТПИ). Работу, по его словам, планируется завершить в течение месяца.

Проекты в Арктике

Среди крупных горнодобывающих проектов, реализуемых в Арктической зоне - СП "Норникеля" и "Русской платины" "Арктик Палладий" на Таймыре, там же планирует наращивать добычу угля "Востокуголь". На Чукотке работают золотодобытчики Kinross Gold и Polymetal. В Мурманской области действуют предприятия по производству минеральных удобрений "Фосагро", "Акрона" и "Еврохима".