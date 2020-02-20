В Пекине заявили, что компании Китая возвращаются к работе для поставок товаров в Россию

ПЕКИН, 20 февраля. /ТАСС/. Китайские внешнеторговые и производственные компании при правительственной поддержке ускоренными темпами возвращаются к работе, чтобы обеспечить бесперебойные поставки в Россию по заключенным контрактам. Об этом заявил в четверг глава департамента внешней торговли Минкоммерции КНР Ли Синцянь.

"Китайские предприятия, участвующие во внешней торговле, при поддержке компетентных ведомств и местного правительства ускоренными темпами возвращаются к рабочему и производственному процессу. Мы уже предприняли множество стратегических мер, - рассказал он на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС о шагах Пекина по стабилизации экспорта в Россию в соответствии с заключенными торговыми сделками. - Трудности, которые возникли из-за нового коронавируса при обеспечении цепочек поставок, носят эпизодический и краткосрочный характер".

Чиновник также выразил надежду, что РФ, как и прочие страны, войдет в положение китайской стороны и продолжит оказывать содействие КНР, создавая условия для нормализации ситуации в области двусторонней торговли. "Когда началась вспышка вируса, Россия по многим каналам оказала Китаю поддержку в борьбе с пневмонией, мы благодарны ей за это", - подчеркнул Ли Синцянь.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро четверга, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс.