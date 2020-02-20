Спрос россиян на иностранную валюту в декабре 2019 году оказался больше, чем годом ранее

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Спрос населения на наличную иностранную валюту по сравнению с ноябрем увеличился на 39% и составил $5,4 млрд. Его объем был на 17% меньше, чем в декабре 2017 года, но на 6% больше, чем в декабре 2018 года, говорится в обзоре ЦБ состояния внутреннего рынка наличной иностранной валюты.

Также, традиционно для конца года, в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем на внутреннем рынке наблюдался рост активности как по покупке, так и по продаже наличной иностранной валюты. Исключением был только 2018 год, отметили в ЦБ. Спрос населения на доллары США в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 34%, на европейскую валюту - на 50%, составив соответственно $3,6 млрд и $1,7 млрд. Доля долларов в структуре совокупного спроса сократилась до 67% относительно 69% месяцем ранее, доля европейской валюты увеличилась с 29 до 31%.

В уполномоченных банках объем покупки населением наличной иностранной валюты вырос по сравнению с ноябрем на 41%, до $2,8 млрд. Долларов было куплено на 36% больше, чем месяцем ранее, европейской валюты - на 55%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с ноябрем увеличилось на 34% и составило 2,2 млн сделок. Средний размер сделки по покупке вырос на 5% и составил $1287.

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в декабре 2019 года физическими лицами было снято $2,6 млрд, что на 36% больше, чем месяцем ранее.

Продажа физлицами валюты

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем выросло на 24% и составило $3,4 млрд. Объем совокупного предложения был меньше, чем в декабре 2017 и 2018 годов, на 22% и 18% соответственно.

Совокупное предложение населением долларов в декабре 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем увеличилось на 23%, европейской валюты - на 26%, составив $2,3 млрд и $1 млрд соответственно. Доля долларов США в структуре совокупного предложения по сравнению с ноябрем снизилась на один процентный пункт, до 67%, доля евро не изменилась и составила 31%.

Ввоз и вывоз валюты

В декабре 2019 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме $3 млрд, что на 34% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов увеличился на 79%, европейской валюты - сократился на 11%. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в декабре 2019 года по сравнению с ноябрем увеличился на 28% и составил $1 млрд.