Рейсы между Ростовом и Северной Осетией возобновятся после почти полугодового перерыва

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания UTair с конца марта начнет выполнять авиарейсы между Ростовом-на-Дону и Владикавказом, сообщила в четверг пресс-служба ростовского аэропорта.

"В международном аэропорту Платов в сезоне весенне-летней навигации 2020 года возобновляются прямые регулярные рейсы из Ростова-на-Дону во Владикавказ. Выполнять перелеты планирует авиакомпания UTair с 30 марта на воздушных судах ATR-72", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Платова, в прошлом году рейсы во Владикавказ осуществлял крупнейший авиаперевозчик Юга России "Азимут". "В прошлом году летал "Азимут" в период с 1 мая и до конца летней навигации, то есть до 26 октября, с частотой два раза в неделю", - пояснил собеседник агентства.