ЦБ может обязать банки предоставлять клиентам сервисы Системы быстрых платежей

МАГНИТОГОРСК, 20 февраля. /ТАСС/. ЦБ РФ может обязать банки не только подключиться к Системе быстрых платежей (СБП), но и предоставлять соответствующие сервисы для физлиц. Об этом сообщила журналистам директор департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина в кулуарах Уральского форума.

"Мы сейчас обсуждаем, на уровне нормативного акта зафиксировать сроки для каждого из типов сервисов. Конечно, если говорить об обязательности, то они будут устанавливаться для тех видов, где участвует физическое лицо", - сообщила она.

В частности, к таким сервисам, помимо переводов между физлицами (P2P), относятся переводы на счета компаний (C2B), а также в пользу государственных учреждений (C2G).

Бакина пояснила, что на данный момент банки обязаны обеспечить только подключение к Системе быстрых платежей, а тип операций устанавливается на уровне стандартов операционного платежно-клирингового центра.

При этом глава департамента считает, что банки, обязанные подключиться к СБП, успеют сделать это вовремя. "Мы полагаем, что все, кому нормативным актом это предписано, должны успеть. И мы не создадим ситуации, что для банка будут какие-то условия невозможности выполнения этого требования", - добавила она.

Системно значимые банки должны были подключиться к СБП до 1 октября 2019 года, а банки с универсальной лицензией могут это сделать до 1 октября 2020 года. При этом Сбербанк как системно значимый банк до сих пор этого не сделал.

О системе

Разработанная Банком России Система быстрых платежей - сервис, который позволяет физическим лицам мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам, вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе.

Сейчас в СБП более 40 участников, в том числе 10 системно значимых банков.

Кроме того, в СБП предусмотрена возможность оплаты товаров и услуг при помощи QR-кода в магазинах. Комиссия для торговых точек при этом будет существенно ниже, чем за карточный эквайринг. Например, на товары повседневного спроса, медицинские и образовательные услуги тариф установлен на уровне 0,4%, для остальных - 0,7%.