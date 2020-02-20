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Чистая прибыль "Альфа-банка" снизилась почти вдвое по итогам 2019 года

Зампред правления банка Алексей Чухлов объяснил это изменением курса рубля

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Чистая прибыль банковской группы "Альфа-банк" по итогам 2019 года снизилась по сравнению с предыдущим годом примерно в два раза и составила $704 млн по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Об этом сообщается в годовом отчете Альфа-банка.

Годом ранее чистая прибыль группы составляла $1,321 млрд.

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Главный финансовый директор, заместитель председателя правления Альфа-банка Алексей Чухлов сообщил журналистам, что снижение прибыли связано с изменением курса рубля в 2019 году.

Общий совокупный доход, включающий чистую прибыть и прочий совокупный доход, вырос более чем в 1,5 раза до $1,03 млрд. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 30,3% и достиг $39,8 млрд, корпоративный кредитный портфель показал рост на 20%, до $29,4 млрд, а розничный портфель - на 71,9% и на отчетную дату составил $10,4 млрд.

Средства клиентов за отчетный период возросли на 29%, до $41,4 млрд.

Капитал банковской группы "Альфа-банк" за отчетный период увеличился на 12,5%, до $8,1 млрд. Как отмечается в материалах группы, укрепить позиции по капиталу позволило успешное размещение субординированных бессрочных облигаций в рублях на 5 млрд рублей и субординированных еврооблигаций общим объемом $850 млн.

О группе

В банковскую группу "Альфа-банк" входят ABH Financial, АО "Альфа-банк" и дочерние финансовые компании.

Альфа-банк является частной кредитной организацией и входит в топ-10 российских банков по величине активов. В банке обслуживаются около 543 тыс. корпоративных клиентов и 5,7 млн физических лиц. В Москве и регионах России открыто 525 офисов.

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