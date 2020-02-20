Эксперт предложил развивать инфраструктуру в Арктике за счет кредитов на экопроекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Институт исследований и экспертизы Внешэкономбанка предложил развивать инфраструктуру в Арктической зоне России с привлечением "зеленых" облигаций и кредитов, выделяемых на экологические проекты. Об этом сообщила директор Института Юлия Зворыкина на Международном арктическом саммите "Арктика 2020", который проходит в четверг в Петербурге.

"Мы разработали модель, суть которой в том, что, если бизнес реализует проект, то он дальше за свои деньги делает какой-либо объект инфраструктуры - социальной, транспортной или энергетической, и государство ему компенсирует эти расходы", - сказала Зворыкина. "Мы позволяем привлечь длинные "зеленые" деньги, и они позволяют использовать новейшие технологии, экологически комфортные. Для Арктики это очень важный момент", - добавила она.

Зворыкина уточнила ТАСС, что мировой рынок "зеленых" денег является сейчас одним из самых быстрорастущих. "И у нас эта тема у обсуждается активно, и в Минприроды, и в Минпромторге. Крупные компании (металлургические, производители удобрений) этой темой увлечены, потому что сейчас "зеленые" технологии - это конкурентоспособность на внешних рынках", - добавила эксперт.