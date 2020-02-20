Программа биржевых облигаций "Роснано" увеличена на 50 млрд рублей

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Совет директоров АО "Роснано" утвердил увеличение программы биржевых облигаций серии 002Р с 20 до 70 млрд рублей, сообщили в четверг в пресс-службе Управляющей компании "Роснано". Максимальный срок погашения биржевых облигаций составляет 10 лет, увеличение программы облигаций не повлияет на уровень долга АО "Роснано".

Облигации планируется размещать в случае благоприятной рыночной конъюнктуры с целью рефинансирования текущих кредитов и снижения процентной ставки по долговому портфелю. Основной объем дополнительной программы планируется реализовать в 2020 году среди широкого круга рыночных инвесторов, размещение первого выпуска ожидается в I квартале 2020 года. Условия и объемы размещения будут определяться в рамках отдельных выпусков.

"В прошлом году мы увидели хороший аппетит рынка к необеспеченным долговым инструментам АО "Роснано" и практически полностью реализовали объем ранее утвержденной программы облигаций. Благодаря высоким кредитным рейтингам компании и продолжению тренда на снижение ставок мы видим возможность для рефинансирования наиболее дорогих кредитов и снижения средневзвешенной процентной ставки в нашем портфеле. В случае успешного размещения дополнительных облигаций ожидаемая экономия на обслуживании долгового портфеля составит до 1,5 млрд рублей в год", - приводит пресс-служба слова финансового директора УК "Роснано" Артура Галстяна.

Первоначально программа биржевых облигаций на сумму 20 млрд рублей была одобрена Советом директоров АО "Роснано" в марте 2019 года. В рамках нее на Московской бирже успешно размещено три выпуска облигаций на общую сумму более 18 млрд рублей. За счет широкой дистрибуции при первичном размещении компании удалось обеспечить высокую ликвидность вторичного рынка, отметили в пресс-службе. В частности, в октябре 2019 года выпущены трехлетние биржевые облигации объемом 12 млрд рублей с рекордно низким на момент размещения купоном 7,7%, при этом в процессе закрытия книги заявок спрос на первоначальный объем выпуска превысил предложение в пять раз. По данному выпуску наблюдается стабильно высокий оборот сделок на вторичном рынке.

О "Роснано"

Акционерное общество "Роснано" создано в марте 2011 г. путем реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". АО "Роснано" содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, инвестируя напрямую и через инвестиционные фонды нанотехнологий в финансово эффективные высокотехнологичные проекты, обеспечивающие развитие новых производств на территории Российской Федерации. Основные направления инвестирования: электроника, оптоэлектроника и телекоммуникации, здравоохранение и биотехнологии, металлургия и металлообработка, энергетика, машино- и приборостроение, строительные и промышленные материалы, химия и нефтехимия.

Функцию управления активами АО "Роснано" выполняет созданное в декабре 2013 г. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Роснано", председателем правления которого является Анатолий Чубайс. Задачи по созданию нанотехнологической инфраструктуры и реализации образовательных программ выполняются Фондом инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), также созданным в результате реорганизации госкорпорации.