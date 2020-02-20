Меркель не уверена в достижении на саммите ЕС договоренности по бюджету на 2021-2027 годы

БРЮССЕЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель не уверена, что главы государств и правительств ЕС смогут достигнуть на саммите в Брюсселе компромисса о семилетнем бюджетном плане сообщества на 2021-2027 годы. Об этом она заявила в четверг журналистам по прибытии на саммит.

"Германия полна решимости достигнуть здесь решения. Удастся ли это сделать, мы пока не можем сказать", - отметила Меркель.

Главной проблемой дискуссии по бюджету станет необходимость "заткнуть" бюджетную дыру в €11 млрд в год, которая образуется после выхода Великобритании из ЕС.