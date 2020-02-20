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Эксперт: только перспективные горнодобывающие проекты в Арктике должны получать льготы

Директор Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Юлия Зворыкина отметила, что мелкие производства легче реализовать в более комфортном климате, где инфраструктура лучше развита и человеческие ресурсы дешевле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Решения о государственной поддержке инвестиционных проектов недропрользователей в Арктике следует принимать, исходя из перспективности и эффективности проектов, объем инвестиций не должен стать решающим фактором. Такое мнение высказала ТАСС директор Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка Юлия Зворыкина в кулуарах Международного саммита "Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие регионов", который проходит в четверг в Петербурге.

Ранее в четверг заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов сообщил, что Минфин России готов рассмотреть возможность господдержки горнодобывающих проектов в Арктике при условии их инвестиционных обязательств - помочь проектам, которые не запускаются из-за ограниченности ресурсов, но "при определенных инвестиционных обязательствах".

"Поддерживать такие проекты нужно, не исходя из объема инвестиций, это не является решающим фактором, а исходя из их перспективности. Например, уголь сейчас не очень перспективен, после Боннской встречи 2017 года крупные зарубежные инвесторы, в том числе международные финансовые организации отказываются от реализации проектов по поддержке угольной генерации. Это означает, что в долгосрочной и даже среднесрочной перспективе сбыта для этой продукции не будет. Значит, нужно искать другие решения - углехимия, экотехнопарки с угле- и газохимией, добывать из угля, к примеру, пропилен или бензол и далее решать, какое производство будет налажено", - сказала ТАСС Зворыкина.

Другое дело - редкоземельные металлы, которые востребованы в современных производствах, считает эксперт. "Здесь мы можем свою нишу занять и ожидать, что такие продукты будут востребованы на рынке. Вопрос, насколько глубокая переработка у нас, как наладить логистику - это вопросы к ученым", - сказала директор института Внешэкономбанка.

По ее мнению, все предприятия в Арктике нуждаются в поддержке, но при этом все пришли к пониманию, что Арктика не для каждого предприятия, какие-то мелкие производства легче реализовать в более комфортном климате, где инфраструктура лучше развита и человеческие ресурсы дешевле. "Геополитически необходимо, чтобы население в Арктике не убывало. Нужно понять, чем будут занимать коренные и малочисленные народы, как они сохранят свои места традиционного бытования. Многие меры поддержки на них направлены, и это абсолютно правильно", - отметила эксперт.

Международный арктический саммит "Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и развитие" проходит в Санкт-Петербурге 20-21 февраля. Саммит собрал более 200 представителей органов власти, компаний, научных и образовательных организаций из 10 регионов РФ, а также из Франции, Норвегии, Дании, Латвии. Работа саммита в 2020 году посвящена современным вызовам и перспективам развития российской Арктики.

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