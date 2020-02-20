Эксперты не видят значительного влияния роста оптовой стоимости гречки на розничную цену

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Небольшой рост стоимости гречки, который наблюдался в течение последнего месяца в оптовом сегменте, не окажет значительного влиянию на розничную цену этого продукта в российских магазинах. Такую точку зрения ТАСС высказал исполнительный директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Дмитрий Востриков.

"На наш взгляд, полочная цена на гречневую крупу может прирасти на единицы процентов из-за корректировки цен в звене "поставщик - розница", - сказал он.

Востриков сообщил, что сейчас в оптовом звене наблюдается стабилизация цен на гречневую крупу после некоторого предыдущего роста. Так, по его данным, в январе 2020 г. тонна данного вида продукции стоила 37,6 тыс. руб., к 17 февраля средняя цена составляет около 40 тыс. руб. "Такой рост в оптовом сегменте, несущественен", - считает он. В рознице, по данным Руспродсоюза, цена на гречневую крупу с начала года стабильна.

В то же время он отметил, что процедура согласования цен очень инертна и те компании, которые за 2019 г. не меняли цену, могут повлиять на статистические данные по стоимости продукции в этом году. "Дальнейшая динамика и вектор цен будут понятны к августу, когда появятся первые прогнозы нового урожая", - добавил Востриков.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) ТАСС также сообщили, что пока сведений о росте стоимости гречки в рознице нет.

"Будет зависеть от производителей: если засеяли достаточно в прошлом году, то в этом - [цена гречки] подниматься может только из-за коммуналки, топлива или запчастей", - добавили в ассоциации.