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Силуанов считает, что банки с госучастием должны работать в конкурентной среде

Министр финансов отметил, что надо заниматься повышением эффективности работы этих банков

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Банки с государственным участием должны работать в конкурентной среде. Такое мнение высказал министр финансов Антон Силуанов в интервью РБК.

"Хорошо или плохо, когда большая доля государственных банков? Конечно, хотелось бы, чтобы она была меньше. У нас сейчас так сложилось. Да, действительно, самые крупные банки - банки с госучастием. Для вкладчиков это хорошо, потому что это надежно. Для развития банковской системы, когда банки доминируют и диктуют, по сути дела, политику - не очень, конечно. И вопрос здесь в регулировании, как регулятор распределит свои приоритеты. Поэтому я считаю, что здесь каких-либо изменений кардинальных нам делать не нужно", - отметил Силуанов.

"Мы живем с тем, что у нас сейчас возникло. Но надо заниматься повышением эффективности работы этих банков. Конечно, делать так, чтобы они работали в конкурентной среде", - добавил он.

По словам Силуанова, он сам получает заработную плату через ВТБ, банк с госучастием. "Здесь секретов никаких нет. Я получаю заработную плату в Министерстве финансов, а Министерство финансов свои счета и счета сотрудников открыло в банке ВТБ. Банк с государственным участием более 60%", - подчеркнул министр финансов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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