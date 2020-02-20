Силуанов: Россия продолжит политику импортозамещения и после отмены санкций

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Россия будет продолжать программу импортозамещения и развития собственных критически важных для страны технологий даже в случае отмены антироссийских санкций и ограничений. Об этом заявил в интервью РБК министр финансов Антон Силуанов.

"Будут открываться рынки, но мы уже будем, вы знаете, смекалистей в этом плане. Уж критические технологии, я думаю, все равно будем развивать, потому что этот опыт, который мы получили за последние годы, он надолго нас научил уму-разуму, и научит", - сказал министр.

По его словам, в правительстве никакого превалирования концепции импортозамещения над политикой открытости нет. "Будем развивать свои компетенции в любом случае, но всегда будем выступать и за открытость рынков", - сказал Силуанов.

Он напомнил, что из-за введения антироссийских санкций стране пришлось создавать и развивать свои технологии, которыми она ранее не располагала и которые ранее можно было закупать за границей.

"Если бы мы говорили об открытости рынка, как все раньше проповедовали, то, конечно, зачем это делать, когда можно купить? Мы не можем все производить, и это неправильно, конечно. Но сейчас существуют ограничения, и для того, чтобы преодолевать эти ограничения, нужно развивать собственные компетенции. Это вынужденная мера", - добавил он.