В Северной Осетии уровень дотационности бюджета сократился на 8,7% с 2015 года

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии добились сокращения уровня дотационности бюджета на 8,7% с 2015 года. Об этом сообщил в четверг глава республики Вячеслав Битаров в докладе-послании.

"Мной ставилась задача сокращения дотационности бюджета республики. С 2015 года ее уровень снижен на 8,7%. Нам удалось добиться этого благодаря опережающему росту собственных доходов над дотациями из федерального бюджета. Но этого недостаточно. Нам нужно стремиться к 10%", - сказал Битаров.

По его словам, за четыре года собственные доходы удалось увеличить на 13 млрд рублей, на 6,3 млрд рублей увеличились налоговые и неналоговые доходы.

Кроме того, взвешенная долговая политика позволила региону в четыре раза сократить долю коммерческих займов. В 2017 году Северная Осетия получила право на участие в реструктуризации бюджетных кредитов.

Благодаря замещению коммерческого долга краткосрочными кредитами за четыре года сократились затраты на обслуживание государственного долга, что позволило сэкономить более 1 млрд рублей.

Согласно параметрам принятого бюджета на 2020, плановый 2021 и 2022 годы, в текущем году ожидается, что доходы составят 34,433 млрд рублей с учетом средств, получаемых из федерального бюджета по разделу "Безвозмездные поступления", на сумму 21,959 млрд рублей. Планируемые расходы составят 33,997 млрд рублей.