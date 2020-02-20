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Испания построит в США высокоскоростную ж/д линию между Далласом и Хьюстоном

Дистанцию в 386 км можно будет преодолеть за менее чем 90 минут

МАДРИД, 20 февраля. /ТАСС/. Испанский железнодорожный оператор Renfe достиг предварительного соглашения на $6 млрд, которое связано с запуском в США высокоскоростной железнодорожной линии. Об этом говорится в распространенном в четверг пресс-релизе компании.

Договоренность была достигнута с предприятием Texas Central и предусматривает появление в скором времени высокоскоростной железнодорожной линии между американскими городами Даллас и Хьюстон. Отмечается, что итальянская строительная компания Salini Impregilo будет отвечать за строительство инфраструктуры, которая, как ожидается, будет готова через шесть лет. Затем Renfe возьмет на себя техническое обслуживание линии и эксплуатацию поездов с 2026 по 2042 год.

Это будет первая высокоскоростная железнодорожная линия между американскими городами. Отмечается, что дистанцию в 386 км можно будет преодолеть за менее чем 90 минут.

Министр транспорта, мобильности и городской повестки дня Испании Хосе Луис Абалос поздравил Renfe с заключением предварительного соглашения. Глава ведомства обратил внимание на то, что железнодорожный оператор смог добиться самого крупного контракта, когда-либо полученного испанским предприятием государственного сектора.

Теги
СШАИспания
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