В Еврокомиссии назвали Россию важным поставщиком газа для ЕС

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Россия является важным поставщиком газа на рынок ЕС, который достаточно диверсифицирован и конкурентоспособен. Об этом заявила в четверг генеральный директор гендиректората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Дитте Юль Йоргенсен, выступая в вашингтонском Атлантическом совете.

"Россия является важным поставщиком газа в Европу, в частности, с географической точки зрения", - отметила она, отвечая на вопрос о поставках российского газа в Европу. При этом, продолжила Йоргенсен, "более широкий контекст диверсификации" в ЕС привел к тому, что ситуация с российским газом "находится в лучшей позиции, чем 10 лет назад". Она добавила, что Третий энергетический пакет "помогает [европейскому газовому] рынку быть более конкурентоспособным и функциональным".

"Мы провели весьма существенную диверсификацию [европейского рынка газа]. Мы вкладывали средства в диверсификацию. Американские энергоносители стали чрезвычайно важным компонентом нашей стратегии диверсификации и прекрасным примером хороших результатов и взаимных интересов по обе стороны Атлантики, - считает генеральный директор гендиректората ЕК по энергетике. - Я считаю, что мы сейчас находимся в хорошем положении в том, что касается диверсификации". Она также назвала "еще одним важным элементом" стратегии ЕС подписанное 30 декабря 2019 года Украиной и Россией пакетное соглашение по транзиту газа на 2020-2024 годы.

Йоргенсен отказалась от предложения ограничивать долю российского газа на европейском рынке. Она пояснила это правилами рынка и рыночными тенденциями. "Сложно сказать, какой объем будет полезным, а какой нет. Евросоюз придерживается рыночной политики", - добавила она, вновь указав на высокую конкурентоспособность и транспарентность рынка газа ЕС.

Говоря о газопроводе "Северный поток - 2", генеральный директор гендиректората ЕК подчеркнула важность обновленной Газовой директивы ЕС, поправки в которую были одобрены в апреле 2019 года. "Это было сделано, чтобы убедиться, что у нас прочная европейская нормативная база. Очевидно, что "Северный поток - 2" подпадает [под эти нормы]. Данная нормативная база чрезвычайно важна, она предоставляет нам эффективные средства для обеспечения соблюдения требований к разукрупнению и доступу сторонних поставщиков", - пояснила Йоргенсен.

По ее словам, США теперь являются крупнейшим поставщиком СПГ для ЕС.